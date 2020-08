Kindertagesstätte in Rheinberg : Kinderhaus nach langer Suche umgetopft

Rheinberg Die Kindertagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg an der Fossastraße wird ab sofort von der Bethanien-Diakonissen-Stiftung geführt. Der neue Träger hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.

Jetzt fand auf der Kulturbühne hinter der Kirche die offizielle Übergabe in Form eines Kindergottesdienstes statt. Uwe Michael Junga, Kaufmännischer Vorstand der Bethanien-Diakonissen-Stiftung, war dazu extra aus Frankfurt, wo die Stiftung ihren Sitz hat, angereist. „Der Kontakt zu der Stiftung kam im November 2019 zustande“, so Pfarrer Udo Otten, nachdem eine Kollegin aus der Landeskirche auf die Stiftung hingewiesen hatte. Danach sei alles sehr schnell gegangen. Vom ersten Telefonat an habe alles gestimmt. „Für mich ist das nach der zehnjährigen Suche schon ein kleines Wunder“, so Otten. Denn nicht nur die Chemie stimme, sondern auch die Konzeption sowie die übereinstimmenden christlichen Werte. Die Bethanien Diakonissen-Stiftung ist ein diakonischer Träger, der deutschlandweit in der stationären Kranken-, Suchtkranken- und Altenhilfe tätig ist und sich in der „Sternenkinderarbeit“ engagiert: in der Beratung und Begleitung von Familien, in denen ein Kind vor, bei oder kurz nach der Geburt gestorben ist. Pastor Otten: „Die Stiftung bringt vor allem große Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe ein. Eine weitere gemeinsame Schnittstelle war die einheitliche Tarifstruktur. Das sei ein riesiger Vorteil, so Otten. Denn andernfalls wäre der Übergang wesentlich komplexer gewesen. Für die Mitarbeiter ändere sich deshalb hinsichtlich der Gehälter gar nichts.