Vandalimus : Frust an der Skater-Anlage wächst

Rheinberg In Alpsray setzt sich die Serie von Vandalismusschäden ohne Ende fort.

(bp) Der Fevel an der Skater-Bahn in Alpsray nimmt kein Ende. Der Frustpegel erreicht allmählich die Schmerzgrenze. Erst im Sommer hatten Vorsitzender Hans-Peter Görtzen und seine Helfer vom Trägerverein Alpsrayer Bürgerzentrum den Treffpunkt für sportive junge Leute wieder mal auf Vordermann gebracht. Nach Ende des Winters stehen sie und die Jugendlichen, die die Anlage schätzen, erneut vor einem Trümmerhaufen.

Überall liegen Glassplitter herum, so dass Kinder hier nicht gefahrlos spielen können. Das Skaterhäuschen und das Drumerherum sind übel beschmiert worden, teils sogar mit Hakenkreuzen. „Aber ich gehe nicht davon aus, dass es sich um rechtsgerichtete Täter geht, sondern schlicht um gedankenlose Leute, die sich hier rücksichtslos austoben“, so Görtzen. Dabei habe der Verein kreativen jungen Leuten das Häuschen als Objekt angeboten, sich mit Graffiti-Malereien künstlerisch auszutoben. Mit ansehnlichem Erfolg. „Wir waren davon ausgegangen, dass die schönen Wandbilder davon abhalten, sie hinterher zu beschmieren“, so der Vorsitzende.

Das war ein Irrtum, wie er jetzt feststellen muss. Slebts das eindrucksvolle Picasso-Motiv ist mit schnöden schwarzen Strichen aus der Spraydose übel zugerichtet worden. Es gibt sogar eine Signatur, die respektlose Urheber des Vandalismus zurückgelassen haben. Der Ärger ist nachhaltig. Die Beseitigung des Schadens geht in der Summe in die Tausende. Versichern kann sich der Verein gegen Vandalismusschäden nicht. Eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung kann er nicht leisten. „Man fragt sich, ob es noch Sinn ergibt, das Angebot für Jugendliche aufrechtzuerhalten oder ob es nicht an der Zeit ist, die Geräte abzubauen“, so Görtzen. Er hat Anzeige erstattet. Davon verspricht er sich nicht viel. Ebenso wenig wie bei dem halben Dutzend Anzeigen zuvor.