70 Jahre Tambourcorps Bönninghardt : Blauröcke geben auf der Hei den Ton an

Das Tambourcorps Bönninghardt wird 70: In den Anfangsjahren gab’s solch schicke Uniformen noch nicht. Foto: Corps

Bönninghardt Am Anfang waren es zehn musikbegeisterte junge Männer: Das Tambourcorps Bönninghardt feiert am 4. Mai sein 70-jähriges Bestehen mit vielen Gästen. Auch der befreundete Musikverein aus Asbach-Bäumenheim reist aus Bayern an.

Das ist mal einen Tusch wert: Am Samstag, 4. Mai, feiert das Tambourcorps Bönninghardt von 17 Uhr an sein 70-jähriges Bestehen. In gut zwei Wochen jährt sich der Tag: Am 15. Mai 1949 hat einst alles angefangen. Zehn junge Leute mit Liebe zur Musik trafen sich im ehemaligen Lokal de Fries, um ein Tambourcorps zu gründen. Hubert Pötters wurde zum ersten Major gewählt. Er sollte das Tambourcorps leiten. Vereinswirt Fritz de Fries stellte den Jungs einen Proberaum zu Verfügung, in dem sie ungestört und ohne jemanden zu stören ihre Märsche proben konnten.

Das Kind wuchs schnell heran. Schon nach zwei Monaten hatte sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt. Weil’s noch keine eigene Instrumente gab und die Anschaffung teuer war, wurden die ersten Trommeln und Flöten vom Kriegsverein übernommen. Auch Uniformen hatten die Musiker anfangs noch nicht. Doch mit dem Geld, das sich das Tambourcorps bei den ersten Auftritten erspielte, konnte sich der Verein seine erste Uniform leisten, die die Heier Musiker mit Stolz trugen.

Info Das Tambourcorps in ein paar Zahlen Gründung: 15. Mai 1945 Gründerväter: zehn Männer Mitglieder: 22 aktive, 60 passive Spielleute und 25 Ehrenmitglieder

Die Mitgliederzahl stieg weiter stetig an, sodass der Probenraum bald zu klein wurde. Das Üben litt unter Platzmangel. Daher musste sich der Verein ein neues Lokal suchen, wo er seine Übungsstunden abhalten konnte. Die Suche war schnell von nachhaltigem Erfolg gekrönt. Heimisch wurde die Formation im Gasthof von Josef Paeßens – heute Thiesen-Eickschen. Hier trifft sich das Tambourcorps bis heute jeden Donnerstag um 20 Uhr zur Probe.

Im Jubiläumsjahr zählt das Tambourcorps 22 aktive Spielleute, 60 passive und 25 Ehrenmitglieder. Unter der Leitung von Hans-Gerd Rayermann wird jede Woche mit viel Freude geprobt. Die Türen stehen dabei für jeden offen, der Lust hat, in Zukunft im Kreis der Spielleute zu musizieren.

Am längsten sind Egon Beck an der Pauke und Trommler Franz Thiesen beim Corps, das bei zahlreichen Veranstaltungen im Jahr für den guten Ton sorgt. Beide halten dem Verein nun schon seit 55 Jahren die Treue. Die zwölfjährige Lilly Gabriel, die Flöte spielt, könnte ihre Enkelin sein.

Den runden Geburtstag möchte das Tambourcorps am Samstag, 4. Mai, von 17 Uhr an im Vereinslokal Thiesen-Eickschen feiern. Jeder, der dabei sein möchte, ist dazu eingeladen. Es werden neun befreundete Vereine aus dem Umkreis erwartet, die ein musikalisches Ständchen bringen. Besonders freut sich das Jubelcorps, dass der befreundete Musikverein aus Asbach-Bäumenheim in Bayern zum Jubiläum kommt und den ganzen Abend mit seiner Musik für zünftige Stimmung sorgen wird. Das Tambourcorps freut sich über jeden Gast, der bei Speis, Trank und Musik mitfeiern möchte.