Männergesangsverein Martonair : Die „alten Knaben“ singen mit kindlichem Frohsinn

Alpen Der Männergesangsverein Martonair blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Chorleiter Hans Struberg für 50-jährige Treue geehrt.

Zurzeit erheben 30 Sänger aktiv ihre Stimme im Verein. Zudem gibt es fünf passive Mitglieder, die Beiträge zahlen und den MGV so unterstützen. Nach den großen Erfolgen mit den Geschichten vom legendären Räuber Brinkhoff wagten sich die Männer vom MGV im vorigen Jahr an ein weiteres Historical mit dem Titel „Die Kurfürstin Anmalia und die Herren von Alpen“. Auch diesmal ist den Sängern ein Höhepunkt in ihrer Vereinsgeschichte gelungen. Und alle fragen sich bereits: „Was kommt jetzt?“