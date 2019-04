Sozialverband : Stefan Klemm ist neuer Vorsitzender des VdK Alpen

Alpen Führungswechsel beim VdK Alpen. Das Jahresprogramm steht.

Am Montag, 8. Juli, steht ein Halbtagesausflug nach Wardt an. Mit dem Nibelungenexpress geht es um 13 Uhr von der Tourist Information Xanten (TIX) zum Geldmuseum nach Wardt. Im Preis von 16 Euro ist eine Führung durch das Museum sowie Kaffee und Torte sowie die Fahrt enthalten. Anmeldungen unter Tel. 02801 705280 oder per E-Mail an ov-xanten@vdk.de.

Die Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen des VdK ist am Donnerstag 3. Oktober. Ab 11 Uhr erwartet die Gäste im historischen Schützenhaus, Fürstenberg 9 in Xanten, ein großes Mittagsbuffet und jede Menge Musik. Einlass ist um 10.30 Uhr. Jede Eintrittskarte ist mit einer Losnummer versehen, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Karten gibt es ab sofort zum Preis von zehn Euro bei den Volksbanken am Europaplatz in Xanten sowie an der Lindenallee in Alpen.