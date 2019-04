Früher als geplant : Haushaltssicherung: Rheinberg ist das Zwangskorsett los

Rheinberg Gute Nachricht zum Wochenende: Der Kreis Wesel entlässt die zuletzt klamme Stadt Rheinberg vorzeitig aus der Haushaltssicherung und gibt ihr damit ein gutes Stück Selbstbestimmung wieder zurück. Das meldete am Freitag Bürgermeister Frank Tatzel „mit großer Freude“ für Rat und Verwaltung.

Die frohe Kunde kommt nicht ganz unerwartet. Mitte März hatte der Rat den Haushalt für 2019 und die damit verbundene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Einen Monat später hat nun der Landrat des Kreises Wesel, Ansgar Müller, die Genehmigung zur Haushaltssatzung erteilt und zudem Rheinberg von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorzeitig entbunden. Das gelte, so erläuterte der Bürgermeister, sobald die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht worden sei. Das allerdings ist nur noch Formsache. Die Bekanntmachung soll in der nächsten Woche im Amtsblatt erfolgen.

Vor sechs Jahren ist Rheinberg aufgrund anhaltender finanzieller Schwäche in die Haushaltssicherung gerutscht. Das hieß: Von dem Zeitpunkt an standen Rat und Verwaltung unter der Finanzaufsicht des Kreises Wesel und mussten bei Ausgaben und Einnahmen teils schmerzhafte Schritte gehen, um langfristig aus der Misere herauszufinden. Vor allem die heimischen Unternehmen halfen kräftig mit, dass das Ziel schneller erreicht werden konnte als geplant. So erwies sich die Gewerbesteuerquelle zuletzt als Heilbrunnen. Im vorigen Jahr spülten die Rheinberger Betriebe stattliche 35 Millionen Euro als Abschiedsgeschenk in die Kasse des scheidenden Kämmerers Bernd Löscher. Eingeplant waren lediglich 23 Millionen Euro gewesen.