Kommentar zur Kies-Debatte : Es bleibt schwierig

Alpen Wer baut, braucht Kies. Aber den gibt’s fast nur am Niederrhein. Hier wächst der Widerstand gegen weiteren Verlust von Heimat. Aber der Einstieg in den Ausstieg bleibt schwierig.

Es war ein massiver Auftritt der Kiesgegner. Vertreten waren Initiativen von Hamminkeln bis Kevelaer, von Kamp-Lintfort bis Rees, um mit Entscheidern aller politischen Couleur zu diskutieren – besser ihnen ihr Nein zum „Weiter so“ zuzurufen. Die Signale würden in Düsseldorf gehört, bescheinigte ihnen CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik. Das helfe im fernen Landtag, das Bewusstsein zu schärfen für die Bedrängisse hier unten. Das allein aber wird kaum reichen, die Bagger zu stoppen. Das hat Martin Tönnes, Chef-Planer beim Regionalverband Ruhr (RVR), ungeschminkt deutlich gemacht. Was in seinem Planentwurf künftige Begehrlichkeiten befriedigen soll, reicht nicht. Er muss stark nachlegen. Der Druck auf den kiesreichen Niederrhein wächst.

Viel hängt in den nächsten Wochen von der Landesregierung ab, die ihren Entwurf zur Landesentwicklungsplanung (LEP) im Landtag zur Abstimmung stellt. Der LEP setzt den Rahmen für Regionalplaner wie Martin Tönnes. In Düsseldorf werden jetzt die Weichen gestellt, was in den nächsten Jahrzehnten möglich wird. Klar, dass der Niederrhein darauf schaut, wie ihre politischen Vertreter abstimmen. Dabei hat’s die Hamminkelnerin Charlotte Quik (CDU) in der Regierungskoalition mit denkbar dünner Mehrheit deutlich schwerer als Oppositionsbänkler René Schneider (SPD) aus Kamp-Lintfort. Die CDU-Frau und damit ihre Parteifreude in Alpen und anderswo werden’s nicht leicht haben, ihre „nachhaltige Strategie“ zum Einstieg in den Ausstieg aus der Kies-Förderung zu erklären.