Öffentliche Toilette: Zu viel Vandalismus in Toiletten

Garath Wegen hoher Sanierungskosten sucht die Bezirksverwaltung neue Lösung.

Die Bezirksverwaltung von Garath und Hellerhof steht vor der Entscheidung, die öffentliche Toilette in der Unterführung des Garather S-Bahnhofs zu schließen. Das erklärte Bezirksvorsteher Uwe Sandt den Stadtteilpolitikern in der vergangenen Sitzung. Der Grund dafür seien wiederholte Vandalismusschäden. Deswegen sei die Toilette häufig wochenlang geschlossen. Darüber beschweren sich Bürger in der Bezirksverwaltungsstelle, aber auch beim Quartiersmanagement. Allein für die Sanierungsarbeiten in den vergangenen 18 Monaten veranschlagt Sandt Kosten in Höhe von etwa 25.000 Euro. „Wir kriegen da keinen Grund rein und versprechen uns von anderen Lösungen mehr“, sagt Sandt.