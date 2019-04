Alpen begeistert mit Spargel : Alpen blüht und schmeckt

Imker Bernhard Heuvel, Herr über 1,5 Millionen Bienen, gab Kostproben seiner beliebtesten Honigsorten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Von Erwin Kohl Die Sonne machte sich rar beim Blumen- und Spargelfest. Doch die, die kamen, wurden belohnt mit einem abwechslungsreichen Angebot in den Straßen und Geschäften. Auch Vereine und Parteien nutzen das Forum.

Roman Merkewitsch vom Spargelhof Schippers in Veen ist bestens aufs Blumen- und Spargelfest in Alpen vorbereitet. Rund 70 Kilo weißes Goldes stehen im Zelt an der Kirche zum Verzehr bereit. Dem Edelgemüse ist der vergangene Dürresommer übrigens anzusehen. „Durch die lange Trockenheit ist der erste Spargel in diesem Jahr sehr dünn. Die Qualität ist allerdings unverändert. Er schmeckt richtig lecker“, verspricht Merkewitsch.

Davon können sich die Besucher in allen erdenklichen Varianten überzeugen. Schade nur, dass der bedeckte Himmel und niedrige Temperaturen dem erhofften Zuspruch bremsen. Gertrude Czyczynski nutzt die Gelegenheit zum Großeinkauf am Blumenstand von Claudia Koppers: „Ich decke mich für den Garten ein“, sagt die 88-jährige und gibt gleich noch einen Tipp für Spaziergänger: „Kommen Sie zur Rosenstraße, da blüht ihnen was.“ Über das künftige Blütenmeer – die Gemeinde hat Wildblumenmischungen spendiert – freuen sich vor allem Bienen. Der Rheinberger Berufsimker Bernhard Heuvel besitzt 1,5 Millionen der nützlichen Insekten. Kaum jemand geht an seinem Stand vorbei, ohne den Honig aus Kastanien- oder Frühlingsblüten zu naschen. Dass Blumenwiesen allein den Fortbestand der Bienen garantieren, ist ein Irrtum, sagt Heuvel: „Wildblumen sind für Bienen nur Zubrot. Hauptnektarquelle sind blühende Bäume und Sträucher.“ Das haben Alpener Imker schon früh erkannt und im Ort zahlreiche Linden gepflanzt.

Das Blumen- und Spargelfest wird von Vereinen genutzt, sich vorzustellen und Mitglieder zu gewinnen. Einer davon ist der Tauchclub Mobula. Sein Heimatgewässer ist der Freizeitsee in Menzelen-Ost. Wer jetzt denkt, dass es eher langweilig ist, in einem trüben See mit Sichtweiten bis maximal zehn Metern zu tauchen, irrt. „Im See liegt zum Beispiel ein altes Kajütboot, eine lange Röhre, mehrere Plattformen und als Gag eine Duschwanne mit Toilette“, erzählt Gerätewart André Sydowitz. Wer mal abtauchen möchte, kann sich für einen Schnupperkurs mit Leihausrüstung anmelden.

Claudia Schneiders beriet Gertrude Czycyzynski (links) bei der Blumenauswahl. Die Rentnerin deckte sich für ihren Garten ein. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Es dürften nicht viele Besucher nach Alpen gekommen sein, weil sie Lust verspürten, Fenster zu putzen. Das änderte sich allerdings, als von der spektakulären Wette hörten, die Dominik Daedler anbot. „Wer es schafft, drei Fenster mit einer Gesamtfläche von 4,3 Quadratmetern schneller zu putzen als ich, bekommt eine Flasche Champagner und einen Gutschein über 100 Euro“, versprach der Gebäudereiniger. Der Haken: Daedler landete 2015 in London unter den zehn schnellsten Fensterputzern der Welt. Er benötigte nur 6,7 Sekunden bis zum streifenfreien Durchblick.