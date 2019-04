Eröffnung zum Tanz in den Mai : Aratta wird zum „Hades Club Moers“

Das Aratta ist Geschichte. Im neuen „Hades Club Moers“ möchte Julian Hochstein ein neues Konzept verwirklichen – samt Biergarten am Teich. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Zur Eröffnung gibt es eine Tanz-in-den-Mai-Party mit Hits der vergangenen 20 Jahre.

Generationen von jungen Rheinbergern und Moersern haben hier gefeiert, was das Zeug hält: im Aratta. So zumindest lautete über weite Strecken die Bezeichnung des Clubs. Jetzt ist das Aratta Vergangenheit. Julian Hochstein schlägt mit der Eröffnung des „Hades Club Moers“ ein neues Kapitel in der Geschichte des B57-Clubs auf.

Los geht’s am Dienstag, 30. April, ab 22 Uhr, mit einem Tanz in den Mai. Dann dürfen sich die Gäste auf Musik querbeet freuen. Zu hören gibt es aktuelle Charts sowie Hits aus den 90ern und 2000ern. Die ersten 100 Gäste erhalten zudem ein „Hades Club Moers“-Shirt. Und: Von 24 bis 1 Uhr ist Happy-Hour. Nahtlos weiter geht die Eröffnungsfeier am Mittwoch, 1. Mai. „Dann hat unser Beach Club geöffnet“, sagt Hochstein. Ab 11 Uhr hält das „Hades Club“-Team Kaffee und Kuchen bereit, mittags gibt es Herzhaftes vom Grill.

Info Das Haus hat eine bewegte Geschichte Nutzung Das Haus an der Stadtgrenze zwischen Moers und Rheinberg war Ausflugslokal, Restaurant, Café und Diskothek. 1912 sollte es als Casino für die Firma Krupp dienen. Fischzucht Teile des Hofes Strommoers gehörten zum Kloster Kamp. Die Mönche sollen in dem noch heute existierenden Teich – Teil des Moersbachs – Fische gezüchtet haben.

Hochstein möchte den altbekannten Räumen mit einem neuen Konzept auch ein neues Image verpassen: Statt auf Wochenend-Discos konzentriert sich der Rheinberger auf die Ausrichtung spezieller Motto-Partys, die unter anderem auf den Social Media Kanälen sowie der Homepage beworben werden. „Es geht uns also nicht nur darum, den ‚Mainstream’ zu bedienen, sondern auch darum, Angebote für Nischen zu schaffen“, so Hochstein. Außerdem möchte er die Räume für Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstagspartys vermieten. „Anfragen liegen uns schon vor“, bestätigt Hochstein.

Auch der kleine See neben dem Club ist künftig wichtiger Bestandteil des neuen Konzepts. Hier wird ein Strandbereich eingerichtet, der in den Sommermonaten das „Hades Club“-Angebot ergänzen wird.

Rund vier Monate Arbeit und 45.000 Euro hat Hochstein in die Renovierung gesteckt. Theke, Boden, Beleuchtung und Musikanlage – alles ist neu. „Auch der Cafébereich wurde umgestaltet“, sagt Hochstein, der den Club mit Unterstützung eines Netzwerkes aus Freunden und Familie stemmen möchte. Dabei weiß der 26-Jährige genau, was auf ihn zukommt: viel Arbeit. „Mein Vater hat das Aratta viele Jahre geführt, ich bin hier aufgewachsen und habe immer mitgeholfen“, sagt Hochstein. Dennoch geht er auf Nummer sicher: Hauptberuflich wird er weiter in der Metallbrache tätig sein und zumindest vorerst den Spagat zwischen Schichtarbeit und Clubmanagement wagen.

(nmb)