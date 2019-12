Rheinberger Innenstadt : SPD stärkt Gastronomie den Rücken

Peter Tullius (li.) und Philipp Richter auf der Terrasse der Alten Apotheke. Die SPD will geklärt haben,ob die Wirte doppelt zahlen müssen oder nicht. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Sozialdemokraten sehen keinen Grund, warum Rheinberger Wirte beim Stadt- und beim Kastanienfest ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden sollen, wenn sie ihre Terrasse nutzen wollen. Auch Vereine sollen zum Zuge kommen.

Die Blicke der Rheinberger Sozialdemokraten gehen an diesem Wochenende nach Berlin zum Bundesparteitag. Ein Delegierter aus Rheinberg ist nicht dabei. „Aber unser Fraktionsvorsitzender Jürgen Madry ist vor Ort und wird uns berichten“, sagt SPD-Ortsvereinsvorsitzender Peter Tullius. Themen für die schwächelnde SPD gebe es genug, sagt auch Philipp Richter. Er gehört zum Vorstand der Rheinberger Jusos und ist Sachkundiger Bürger unter anderem im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss. Die frisch gewählten neuen Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans müssten jetzt „Meter machen“, sagt Richter.

Ungeachtet der Entwicklungen in der Bundeshauptstadt kümmert sich die SPD in Rheinberg im Themen, die hier im Kleinen interessieren. Geklärt haben wollen die Genossen den Streit zwischen der Werbegemeinschaft und der örtlichen Gastronomie. „Die Gastronomie wird nicht so eingebunden, wie sich das gehören würde“, unterstreicht Peter Tullius. Die Wirte sollen nämlich doppelt bezahlen, wenn sie vom Stadt- oder vom Kastanienfest – beides Veranstaltungen der Werbegemeinschaft – etwas haben wollen.