Stadtgeschichte in Alpen : Historischer Hügel als Held im Kopfkino

Alpen Rettungsversuch für das Bodendenkmal Motte: Förderverein geht’s begeistert an, Fachbehörde verlangt Kompetenz.

Es gibt Filme, die kann man immer wieder sehen. Casablanca mit Humphrey Bogart gehört dazu und alle Jahre wieder vor Weihnachten der „Der kleine Lord“ mit Alec Guinness. Der Streifen, an dem sich Christian Lommen in diesen Tagen nicht satt sehen kann, hat nicht das Zeug zum Klassiker. Alpenern mit großem Gefühl für Heimat aber, wie der Vorsitzende des Fördervereins zur Rettung der Motte, geht bei dem Drei-Minuten-Filmchen, das ein Niederländer bei Youtube hochgeladen hat, das Herz auf. „Überwältigend, faszinierend“, beschrieb der Elektromeister seine Empfindung bei Ansicht der Bilder aus der Vogelperspektive auf den geschichtsträchtigen Erdhügel am Ortsrand des Dorfes, der so friedlich daliegt, aber einzustürzen droht. Den Film zeigte Lommen im Bauausschuss, ehe er seinen Rettungsplan für das doppelte Bodendenkmal vorstellte und die Politik um Unterstützung bat. Mit Erfolg.