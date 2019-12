Antrag im Hauptausschuss : FDP will Baby-Bäume verschenken

Rheinberg Antrag: Ein Baum für jedes 2020 geborene Kind. Die Entscheidung fällt der Rat.

Die FDP entdeckt ihr ökologisches Herz. Der Vorstand der Kreis-Liberalen hat sich dafür ausgesprochen, einen Wald-Fonds für das Klima einzurichten. Daraus soll die Aufforstung im Kreis Wesel vorangetrieben werden. Nun folgt die Rheinberger FDP und erinnert daran, dass die Stadt zu den waldärmsten Gemeinden am Niederrhein gehört. Vor dem Hintergrund der Klima-Diskussion komme den Bäumen durch die CO 2 -Umwandlung eine besondere Bedeutung zu, so Fraktionsvorsitzender Herbert Becker in einem Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss. „Neben der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Rheinberg ist auch der ökologische Aspekt zur Sicherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen von großer Bedeutung“, heißt es darin.