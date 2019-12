Ehrenamt : 18-jährige Retterin im Dauereinsatz

Alpen Ihre Oma wurde bei einem Notfalleinsatz von Sanitätern des DRK versorgt — seitdem ist Carina Janssen selbst aktiv.

Janssen ist seit mehr als drei Jahren ehrenamtlich beim DRK aktiv. Auslöser war ein Einsatz, bei dem ihre Großmutter vom DRK-Rettungsdienst versorgt wurde. „Ich war so fasziniert und fand die Arbeit so spannend, dass ich auch mitmachen wollte.“ Rund vier Wochen später hatte sie dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt und meldete sich beim Jugendrotkreuz an. Für Sascha van Beek, stellvertretender Bereitschaftsleiter des Ortsvereins Alpen und Vorstandsmitglied im Kreisverband Niederrhein, ein Glücksfall: „Es wird für uns immer schwieriger, junge Menschen dafür zu begeistern, sich neben der Schule und Hobbies auch noch ehrenamtlich zu engagieren.“