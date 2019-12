Weihnachtsmarkt in Alpen : „Alpen begeistert“ — diesmal mit dem Nikolausmarkt

Zwei Tage lang laden der Werbering und die Gemeinde Alpen ein zum stimmungsvollen Nikolausmarkt rund um das Rathaus ein. Foto: Gemeinde

Der Werbering hat den Nikolaus eingeladen und zieht die ersten Lose der Weihnachtsziehung.

Mehr als 40 Stände führen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, als Rundgang bis ins Rathaus hinein und laden zum Bummeln ein. Im Rathaus öffnen die Landfrauen ihre Cafeteria. Ein Teil des Erlöses kommt dem Kinderschutzbund zugute. Auf dem Rathausplatz erwartet die Besucher ein besonderes Flair, ein kreatives Bühnenprogramm und jede Menge Kunsthandwerk. Einige neue Aussteller haben sich angemeldet und Alpener Vereine präsentieren sich. Zum Beispiel gibt es am Stand des Fördervereins Motte den neuen Alpen-Aufkleber.

Kulinarisches vom Grill und aus der Feldküche, Crêpes, Zuckerwatte und Waffeln werden angeboten. Ein Behinderten-WC befindet sich im Rathaus. Der Kinderschutzbund lädt Kinder zum weihnachtlichen Basteln im Rathaus-Altbau (2. Obergeschoss) ein: am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Weihnachtsverlosung des Werberinges hat ihren Höhepunkt mit dem Besuch des Nikolauses am Sonntag um 14.30 Uhr. Er verteilt Süßigkeiten und zieht die Lose für die Kinderpreise im Gesamtwert von 1000 Euro. Hauptgewinn ist ein Kinderfahrrad. Jedes Kind erhält einen Weckmann und einen Kakao. Der Werbering zieht bereits am Freitag, 6. Dezember, um 14 Uhr in der Sparkasse die ersten Gewinne der Hauptverlosung. Die zweite Ziehung ist am Mittwoch, 8. Januar, um 14 Uhr im ev. Familienzentrum, Dahlacker.

Das weitere Programm: In der Rathausbücherei gibt es einen Sonderverkauf von Büchern, der Wunschbaum für Senioren macht am Samstag in Alpen Station, es dreht sich gratis ein Kinderkarussell. Auf der Bühne wechseln sich die Akteure ab. Am Samstag wird hier um 15 Uhr der Nikolausmarkt von Bürgermeister Thomas Ahls eröffnet. Im Anschluss überreichen die Landfrauen ihren Scheck an den Kinderschutzbund. Dann spielen die Flöten-Kinder weihnachtliche Lieder. Um 16 Uhr präsentieren die Posaunenchorfreunde Niederrhein traditionelle und moderne Weihnachtsmusik. Um 17 Uhr zeigen die Dancing Kids von der Wilhelm-Koppers-Schule ihren Weihnachtstanz. Ab 18 Uhr ist das Duo „2you“ unplugged mit weihnachtlichen Klängen zu erleben — mal fetzig, mal als sanfte Ballade.