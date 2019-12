Kindergartenplätze in Alpen : Kindergarten St. Michael wird neu gebaut

Der Kindergarten St. Michael soll durch einen Neubau ersetzt werden. Davon lassen sich Mavie, Mias, Lukas und Maximilian beim Spiel im Garten nicht beeindrucken. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kirchengemeinde St. Ulrich will 3,4 Millionen Euro investieren. Zum Paket gehört auch eine Tagespflege.

Die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich möchte in Menzelen einen Millionenbetrag investieren und ein deutliches Zeichen für die Zukunft setzen. Der Kirchenvorstand hat nicht nur beschlossen, den Kindergarten St. Michael neu zu bauen. Auf dem Grundstück soll gleichzeitig eine Tagespflege für 14 Besucher entstehen. Diese Einrichtung soll vom Marienstift betrieben werden, dessen Träger die Kirchengemeinde ist. Diesen ungewöhnlichen, in die Zukunft gerichteten Plan für ein generationsübergreifendes Haus hat Dietmar Heshe als Leitender Pfarrer der Kirchengemeinde, die acht Kindertagesstätten betreibt, am Dienstagabend im neuen Feuerwehrgerätehaus vorgestellt.

Hier hat der Bauausschuss der Gemeinde getagt. Die Politik hörte die Ausführungen des Pastors mit sichtlicher Zufriedenheit und fasste am Ende in großer Einmütigkeit den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans, damit das ehrgeizige Projekt auf dem Grundstück hinter dem Schützenhaus Wippött auch realisiert werden kann. Erst wenn die planungsrechtlichen Hürden genommen sind, kann ein Bauantrag gestellt werden.

Grundlage der Überlegungen des Kirchenvorstandes, so erläuterte Heshe, sei der bedauerliche bauliche Zustand des Kindergartens an der Schulstraße. Den würden Fachleute als „uneingeschränkt „abgängig“ beschreiben. Eine niederschmetternde Diagnose. Eine Sanierung scheide somit aus, auch wenn das Gebäude rein äußerlich einen tadellosen Eindruck mache. Doch bei näherem Hinsehen hätte sich gezeigt, dass das in den 1970er Jahren in Leichtbauweise errichtete und in den 1980er Jahren verklinkerte Haus nicht mehr zu retten sei.

In der Abwägung aller Faktoren sei man zu dem Entschluss gelangt, „dass wir einen ganz neuen Kindergarten bauen müssen“, so Heshe. Befördert worden sei die Entscheidung durch die „wunderbare Idee aus der Verbundleitung“, am Standort mit dem Marienstift auch eine Tagespflege zu errichten. „Alt und Jung unter einem Dach“, in getrennten Komplexen zwar, aber zugleich mit Raum, der gemeinsam genutzt werden könne und Begegnung möglich mache.

Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Menzelen sei ermittelt worden, so Pastor Heshe. Der sei auf lange Sicht gesichert und werde noch wachsen, da die Gemeinde in Menzelen-West ein neues Wohngebiet plane. So soll die neue Kita sogar auf drei — heute zwei — Gruppen ausgelegt sein. Heshe betonte, dass das gute Miteinander von Kindern und Senioren wissenschaftlich nachweisbar ein Gewinn für alle Beteiligten sei. Daher sei die Kirchengemeinde St. Ulrich fest davon überzeugt, dass die 3,4 Millionen Euro, die die Umsetzung der Idee geschätzt kosten wird, gut angelegtes Geld sind.