Deichverband Duisburg-Xanten : Anzeige: Geländewagen beschädigt Rheindeich

Rheinberg Der Deichverband Duisburg-Xanten hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Sie richtet sich gegen den Fahrer vermutlich eines Geländewagens, der vor ca. einer Woche nachts mit seinem Wagen erheblichen Schaden am Deich angerichtet hat.

Deichgräf Viktor Paeßens sagte, der Fahrer habe in Höhe der Straße Milchplatz in Eversael in verschiedensten Anläufen versucht, den Deich hochzufahren. Paeßens: „Dabei ist die Grasnarbe in erheblichem Maße zerstört worden.“ Es seien in der Vergangenheit immer wieder mal Quads am Deich unterwegs gewesen. Ein so großes Fahrzeug wie jetzt sei bisher noch nicht aufgefallen. Möglicherweise sei dem Verursacher gar nicht bewusst, welchen Schaden er mit seiner Aktion angerichtet habe. Die Fahrspuren haben sich wegen der Feuchtigkeit tief ins Grün gefressen. Der Deichverband bittet um Hinweise auf den Verursacher und bittet auch darum, sich künftig im Büro des Deichverbands zu melden, wenn etwas Auffälliges beobachtet wird (Tel. 02803 804920).