Landtechnik in Alpen : Die Firma Lemken schätzt den Wert langjähriger Mitarbeiter

Der in Alpen ansässige Landtechnik-Hersteller hatte wieder seine Betriebsjubilare zu einer kleinen Feier eingeladen. Nicola Lemken dankte für die Treue.

Nicola Lemken dankte den Jubilaren und sprach ihnen ihre Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Sie hob in ihrer Ansprache hervor, wie besonders eine so langjährige Firmenzugehörigkeit in der heutigen Zeit sei. Lemken blicke auch als Familienunternehmen auf eine lange Firmentradition zurück – und dazu gehöre von Anfang an auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Unternehmen langjährig treu blieben.