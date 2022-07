Ratsbeschluss in Rheinberg : Stadtbibliothek legt Ausleihfristen neu fest

Ratsbeschluss in Rheinberg

Ein Blick in die Bücherregale der Stadtbibliothek Rheinberg an der Lützenhofstraße. Foto: Stadt Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg In der Rheinberger Stadtbibliothek gelten neue Ausleihfristen. Eine Abänderung hat der Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur dem Rat empfohlen und der hat sein endgültiges Placet dazu erteilt.

Bücher können in der Einrichtung im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße in der Regel vier Wochen ausgeliehen werden, verlängert werden kann bis auf maximal zwölf Wochen. Zeitschriften dürfen bei der Stadtbibliothek registrierte Nutzer zwei Wochen mit nach Hause nehmen und können bis auf höchstens sechs Wochen verlängert werden. Für CDs und Kassetten gelten zwei Wochen, die maximale Ausleihfrist durch Verlängerung ist sechs Wochen. Gleiches gilt auch für CD-ROMs, Spiele und DVDs zu Sachthemen.