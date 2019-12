Alpen : Feuerwehrhaus wird 1,5 Millionen teurer

Das Haus als leckere Versuchung bei der Einweihung im Mai: Jetzt steht fest, das neue schmucke Domizil der Wehr liegt finanziell schwer im Magen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Architektin Bettina Kempen erläuterte die Preissteigerung auf aktuell 6,5 Millionen Euro. Fazit: „Alpen hat ein außergewöhnliches Haus für einen durchschnittlichen Preis.“ Die Politik fand’s durchweg „nachvollziehbar“.

Es war das Jahr der Freiwilligen Feuerwehr. Vor allem auch in und ums Rathaus. Und dort bleibt sie bis zum Schluss des Jahres und darüber hinaus auf der politischen Tagesordnung. Das zeigte sich jetzt im Bauausschuss, der aus gutem Grund im neuen Gerätehaus an der Von-Dornik-Straße getagt hat. Nicht nur, weil der große Seminarraum im Obergeschoss dem Ratssaal in nichts nachsteht. Sondern vor allem, weil Architektin Bettina Kempen die vorläufige Schlussrechnung fürs neue Haus der Wehr erläutern wollte. Was könnte es dafür einen passenderen Ort geben.

Ihren delikaten Job erfüllte die Planerin des schmucken wie funktionalen Bauwerks so professionell, dass die Fraktionen auch die Preissteigerung um knapp ein Drittel auf schließlich 6,5 Millionen Euro trotz angelaufener Wahlkampfzeit ohne vernehmliches Murren schluckten und das gute Ergebnis über den grünen Klee lobten. Und auch am alten Feuerwehrstandort im Ortskern herrscht weitgehend Einigkeit. Hier steht der Wille, das alte Haus am Willy-Brand-Platz abzureißen, um einem Investor Platz zu machen. Der Wettbewerb, einen zu finden, der es gut macht, nimmt nach der ersten Enttäuschung einen zweiten Anlauf.

Info Das große Projekt in ein paar Zahlen Planungsumfang Bis zur Fertigstellung haben Planer 5000 Stunden gearbeitet. Gewinn Durch Umplanung sind 500 Quadratmeter dem Sportplatz zugeschlagen worden. Entwicklung Die Nutzfläche vom Entwurf bis zum Plan kletterte um 336 auf 2321 Quadratmeter, um die Abläufe der Wehr zu optimieren.

Obwohl noch nicht alles abschließend abgerechnet ist, steht fest, so die Architektin, dass das neue Domizil – ursprünglich mit 4,8 Millionen Euro kalkuliert – unterm Strich gut 1,5 Millionen Euro teurer geworden ist. Steigerungsrate 26,5 Prozent. „So etwas wünscht man sich nicht“, sagte Bettina Kempen, die anhand endloser Zahlenkolonnen an der Leinwand die Entwicklungen vom Entwurf bis zum fertigen Projekt nachzeichnete und „nachvollziehbare“ Erklärungen anbot. Vor allem die sachlich motivierte Erweiterung der Fläche, die neue Art der Beheizung durch ein klimafreundliches Blockheizkraftwerk und galoppierende Preise seien ins Geld gegangen.

Die Referentin ging tief ins Detail. In der Summe, so ihr Fazit, habe Alpen „ein außergewöhnliches Haus für einen durchschnittlichen Preis“ bekommen. Es gebe keinen Grund, „über uns den Stab zu brechen“. Der Rat habe „keinen Schuhkarton bestellt und Qualität bekommen“. Kein Widerspruch. Auch nicht von der FDP.

Zu sehr wird das für eine Feuerwehr ungewöhnlich ästhetische Haus als „Wertschätzung“ für die ehrenamtlichen Wehrmänner empfunden, die sich nach dem Einzug bereits jetzt über ein Dutzend neue Kräfte freuen. Und die „Landmarke“ könne als Imageträger für Alpen ausstrahlen und stilbildend wirken, wenn sich hier demnächst Feuerwehrführungskräfte aus der Region treffen.

Zuversicht hat auch die Enttäuschung am Willy-Brandt-Platz ausgelöst, wo das alte Haus der Feuerwehr abgerissen werden soll. Hier soll ein Investor das städtebauliche Filetstück mit einer Kombination aus Einzelhandel und Wohnen zum Impulsgeber für den Ortskern aufpeppen. Eigentlich, so war’s den Beiträgen zu entnehmen, könnten Bürgermeister Thomas Ahls, alle Fraktionen „und auch die meisten Anwohner“ mit dem Entwurf gut leben, den der einzige Interessent im ersten Investoren-Wettbewerb vorgelegt hat. Doch um rechtlich auf Nummer sicher zu gehen, soll zügig ein zweites Verfahren mit modifizierten Kriterien gestartet werden. Nach aktiver Ansprache potenzieller Bauherren zeichnet sich wohl ab, dass die Jury im Frühjahr eine Wahl haben wird.