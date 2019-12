Stadthalle Rheinberg : Betontod-Konzert rasant ausverkauft

Betontod bei einem früheren Konzert in der Rheinberger Stadthalle. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Um 12 Uhr mittags begann am Donnnerstag der Kartenvorverkauf für das Konzert von Betontod in einem Jahr in der Rheinberger Stadthalle. Um kurz vor 16 Uhr meldete die Band: „Ausverkauft!“