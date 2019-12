Alpen : Familientreffen in Wahlkampfzeiten

Familientreffen in Wahlkampfzeiten

Alpen Die CDU ehrte Jubilare und stimmte sich festlich auf das Kommunalwahljahr ein.

CDU-Landratskandidat Ingo Brohl wollte seine Ansprache nicht nutzen, um sich selbst vorzustellen. Dazu gebe es bei kommenden Veranstaltungen in Alpen noch genug Gelegenheiten. Er wolle lieber den Familien der Kommunalpolitiker Dank sagen. Er wisse selbst, welche Entbehrungen für die Familie mit einer Kandidatur und mit politischem Engagement überhaupt verbunden seien. Ein ausdrückliches Dankeschön ging auch an Jutta Ahls, Gattin des Bürgermeisters.

Das Familientreffen ist auch Anlass zur Ehrung treuer Mitglieder. Ausgezeichnet wurden Irmgard Brenscheidt, Josef van Beek, Günter Helbig, Simon Lowis, Thomas Brinkmann (alle 25 Jahre), Ulla Grunert, Joachim Wolter, Cornelius Anker (alle 40 Jahre) sowie Edith Zigenhorn, Karl Engenhorst, Fritz Nühlen, Margret Schmitz, Sibille Kluth und Joachim Allnoch, die alle schon seit 50 Jahren der CDU angehören. Mit Blick in die Reihen der Jubilare sagte Parteichef Sascha van Beek: „Man sieht deutlich, was unsere Partei in Alpen immer schon geprägt hat und heute immer noch ausmacht. Wir bringen Menschen zusammen, die neben der Politik auch Verantwortung im Ehrenamt übernehmen.“