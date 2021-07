Nach acht Monaten Bauzeit in Rheinberg : KWW schließt Trinkwasserleitung in Budberg an

Die neue Trinkwasserleitung wurde unter anderem an der Raiffeisenstraße verlegt. Foto: Uwe Plien

Nach achtmonatiger Bauzeit schließt das Kommunale Wasserwerk (KWW) in der nächsten Woche eine neue Trinkwassertransportleitung an das bestehende Leitungsnetz an. Das teilte KWW am Freitag mit. Es handelt sich um eine zusätzliche Trinkwasserleitung zur Verstärkung der Versorgungssicherheit. Die Arbeiten werden in der Nacht von Donnerstag 5. August, auf Freitag 6. August, durchgeführt. Die Anschlussstelle liegt an der Rheinberger Straße (L155) in Höhe der Einmündung Eversaeler Straße auf der Seite zur van-Büllingen-Straße hin. Die Leitung wurde im zweiten Abschitt von der Baerler Straße in Vierbaum (Kreuzung Schwarzer Adler) durch Baerler Straße, Raiffeisenstraße und von-Büllingen-Straße verlegt.