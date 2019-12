Genossenschaft in Rheinberg : Bedauerliches Schweigen zum Adler

Genossenschaft in Rheinberg

Meinung Rheinberg Rund 260 Menschen wollen den Schwarzen Adler in Rheinberg erhalten. Die Kultur-Gaststätte ist nicht nur für den Rheinberger Süden ein wichtiger Treffpunkt. Trotzdem hört man von Politik und Verwaltung kein Wort dazu.

Es ist geschafft: Die Schwarzer-Adler-Vierbaum-Genossenschaft ist unter dem Aktenzeichen GnR 156 im Genossenschaftsregister beim Gericht in Kleve offiziell eingetragen. Das heißt: Die Genossenschaft kann das Traditionshaus an der Baerler Straße 96 in Vierbaum zum neuen Jahr übernehmen. Gaststätte und Kulturbetrieb des Lokals werden weitergeführt. Rund 260 Menschen haben bisher ihren Beitritt erklärt, jeder von ihnen leistet eine Einlage von 1000 Euro. Die monatelange Arbeit eines ehrenamtlichen Initiativkreises ist von Erfolg gekrönt. Herzlichen Glückwunsch!