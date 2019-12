Evangelische Kirchengemeinde : Adventsmarkt an der Orsoyer Kirche und Kunst-Ausstellung

Buden-Gasse mit dem ganz familiären Flair.

(nmb) Am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 18 Uhr, kommt in der und rund um die evangelische Kirche in Orsoy vorweihnachtliche Stimmung beim Adventsmarkt auf. Was Orsoy von anderen weihnachtlichen Buden-Gassen unterscheidet? „Hier geht’s einfach familiär zu“, sagt Helga Tempel, Frauenbeauftragte und Küsterin der Evangelischen Kirchengemeinde. Seit 15 Jahren organisiert sie mit ihrem sechsköpfigen Team den Markt. 25 meist regionale Händler bieten nach dem Gottesdienst ihre Produkte an. Von Keramik bis Holzartikel – wer passende Präsente oder Deko sucht, wird sicher fündig. Herzhafte Gerichte, Kuchen und Waffeln sowie wärmende Getränke hat der Markt ebenfalls im Angebot. Übrigens: Der familiäre Charakter lässt sich auch an den Händlern festmachen. Viele seien schon seit langen Jahren dabei, wie Helga Tempel bestätigt.