Musikalische Gesellschaft Rheinberg : Mit Celloträumen in die neue Saison

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg präsentiert beim ersten Konzert der Spielzeit 2020/2021 am Sonntag, 8. November, das Duo Cellissimo.

Die Vorbereitungen auf die Spielzeit sind in vollem Gange. Am Montag gehen die neuen Programmhefte, die dann frisch gedruckt vorliegen sollen, mit einem Begleitschreiben in die Post, an die Mitglieder und Förderer des Vereins. Statt acht oder neun wie sonst üblich stehen diesmal nur sechs Konzerte an. „Und die“, so macht Arnim Bartetzky deutlich, „hat alle noch Lore Rabe ausgesucht. Ich habe mit diesem Programm noch nichts zu tun.“ Aber natürlich ist er mit Lore Rabe und den anderen Vorstandsmitgliedern in enger Abstimmung.