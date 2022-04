Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Irish und Celtic Folk vom „Shamrock-Duo“

Hückeswagen Jupp und Hilde Fuhs präsentieren am Samstag, 9. April, im Kultur-Haus Zach auf musikalische und erzählerische Weise die Geschichte von Pater Brown und dem blauen Kreuz.

Der kleine, unscheinbaren Pater mit dem außergewöhnlichen Gespür für die Lösung verzwickter Kriminalfälle war schon häufig Mittelpunkt von Fernsehfilmen, etwa mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Sehr zum Leidwesen seines Bischofs betätigt sich der listige Pater immer wieder als Meisterdetektiv, in dieser Geschichte jedoch in eigener Sache. Pater Brown soll als Kurier ein äußerst wertvolles Silberkreuz, besetzt mit blauen Saphiren, dem Priesterkongress überbringen. Und ausgerechnet der international bekannte und berüchtigte Gauner Flambeau ist hinter dieser Kostbarkeit her. Der wiederum wird verfolgt von seinem ewigen Gegenspieler Valentin, dem Chef der Pariser Polizei. Der Zweikampf zwischen Flambeau und Valentin entwickelt sich zu einem „Terzett“, denn nun spielt Pater Brown auf seine originelle Art mit.