Junge Union Alpen : Frederik Paul darf die Bewerber als CDU-Chef benoten

Alpen Das Los hat’s so gewollt. Frederik Paul aus Alpen ist am Samstag live dabei, wenn die Junge Union die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz auf Herz und Nieren prüft. Der Kandidaten-Check läuft im Internet.

(bp) Beim 33. Bundesparteitag der CDU am 4. Dezember in Stuttgart steht die Wahl des neuen Vorsitzenden und damit die Entscheidung über die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer an. Der Ausgang des Rennens gilt als Vorentscheidung für die K-Frage innerhalb der Christ-Union. Am Samstag stellen sich die drei Kandidaten, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Außenpolitiker Norbert Röttgen, dem Parteinachwuchs vor. Wenn das direkte Aufeinandertreffen unter dem Titel „JU-Pitch zum Parteivorsitz – Fragen zur Zukunftsagenda für Deutschland und die CDU“ übers Netz geht, ist ein junger Mann aus Alpen live dabei. Fredric Paul, JU-Vorsitzender im Kreis Wesel und gerade in den Rat gewählt.