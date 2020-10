Gleisarbeiten der Niag in Rheinberg-Budberg : Bahnübergang über die Rheinkamper Straße wird gesperrt

Gleisarbeiten der Niag in Rheinberg-Budberg

BUDBERG Der Bahnübergang an der Rheinkamper Straße in Budberg wird ab Montag, 19. Oktober, eine Woche lang saniert und deshalb für den Verkehr gesperrt. Das teilten die Niag-Verkehrsbetriebe mit.

Die ausgeschilderte Umleitung führt von der Rheinkamper Straße über die Rheinberger Straße, Spanische Schanzen, Raiffeisenstraße auf die Rheinkamper Straße und umgekehrt. Die Niag bittet um Verständnis. Am Bahnübergang werden die Gleise ebenso erneuert wie die Asphaltdecke. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 23.Oktober, abgeschlossen sein. Spätestens am Sonntag ist der Bahnübergang wieder frei.