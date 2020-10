Warnstufe überschritten : Kreis Wesel kündigt schärfere Corona-Regeln an

Kreis Wesel Nachdem die Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen sind, hat der Kreis Wesel eine Warnstufe überschritten. Er kündigt deshalb eine Verschärfung der Regeln an. Dabei geht es um die Maskenpflicht und Beschränkungen für Veranstaltungen.

Demnach gilt nun bei Konzerten, Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen auch am Sitz- und Stehplatz eine Maskenpflicht. Auf Wochenmärkten muss auch in den Gängen ein Mundschutz getragen werden, nicht nur an den Ständen. Die zulässige Anzahl von Zuschauern für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wird begrenzt. „Dies gilt nicht für Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz.“