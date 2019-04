Rheinberg im Europawahlkampf: SPD stimmt sich auf Europa-Wahlkampf ein

Kandidatin Marion Nasskau (Xanten) hat die SPD in Rheinberg auf die Europa-Wahl im Mai eingestimmt. Foto: SPD

Rheinberg Kandidatin Marion Nasskau stellte ihre Eckpunkte vor: „Kugelschreiber in die Hand drücken reicht nicht.“

Klar, das unendliche Hickhack um den Brexit war ein Thema. Schließlich hat Marion Nasskau lange in England gelebt, ihr Mann Peter ist Engländer, hat aber die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Aus Sorge um seine Rechte als EU-Bürger (die Redaktion berichtete). Nasskau macht die „erzkonservativen Briten“ fürs Brexit-Desaster verantwortlich und analysierte die Hintergründe für das Scheitern. Sie sieht die Gefahr, dass die Populisten ins EU-Parlament drängen, um Europa „von innen“ zu schwächen. Sie plädiert für eine Handhabe gegen Staaten, die gegen die EU arbeiten.

Für Marion Nasskau ist Europa eine Erfolgsgeschichte: „Fast 75 Jahre ohne Krieg sind eine Errungenschaft und Grund genug, an Europa festzuhalten.“ Außerdem sei der Handel in einem Europa ohne Grenzen leichter geworden, Schul- und Studienabschlüsse würden gegenseitig anerkannt, in der Forschung werde kooperiert, der Verbraucherschutz sei verbessert, die Rooming-Gebühren abgeschafft.