Zaubershow : Magisch oder wie aus Bier Sekt wird

Besucherin Angela assistierte Marcus Grube beim Flaschentrick, bei dem eine Pulle Bier in der Röhre zum Piccolo Sekt mutierte. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Unterhaltsamer Familienabend: Marcus Grube verzauberte im Rheinberger Zuff sein Publikum mit „magischem Halbwissen“. Am Ende blieb verwundertes Staunen und das Geheimnis der Tricks des Magiers im Dunkeln.

Wenn Sachen magisch anziehen, hat das eventuell mit Marcus Grube zu tun. Er nennt sich Magier vom Niederrhein und kokettiert mit dem Zusatz „magisches Halbwissen“. Am Samstag legte er auf der Bühne im Jugendheim Zuff los und ließ manchen Besucher nach seiner Zaubernummer ziemlich verblüfft zurück. „Der redet und redet, und man merkt gar nicht, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Der lenkt einfach ab“, lautet eine Überlegung ganz zu Anfang seiner Show. Selbst konzentriertes Hinschauen aber half nichts. Denn im Verlauf der Zaubershow „Magisches Halbwissen“ blieben die Tricks einfach im Dunkeln und somit fürs staunend faszinierte Publikum weiterhin geheimnisvoll.

Beispielsweise als sich Marcus Grube als Cocktail-Mixer vor seine Zuschauer stellte, Bier, Cola und Milch in einen Sektkübel füllte und begann, das Ganze zu schütteln. Höchst verwundert zeigten sich seine Gäste, als der Magier die geglaubte Mixtur als separate Reingetränke sorgfältig in Cocktail-Becher füllte. Das Bierchen gönnte er sich am Ende der Nummer als Belohnung.