Konzert: Neue Jazz-Reihe startet mit einem Trio aus Norwegen

Rheinberg Mit einem Konzert des norwegischen Oddgeir Berg Trios – Oddgeir Berg (Piano/Keyboards), Karl-Joakim Wisløff (Kontrabass) und Tore Sandbakken (Drums) beginnt eine neue Jazz.-Reihe in Rheinberg. Der Verein Kulturprojekte Niederrhein veranstaltet erstmals ein Konzert in Rheinberg.

Es findet statt am Montag, 1. April, 20 Uhr, in der Alten Kellnerei am Innenwall. Die Kartenkosten 13 Euro. Es gibt sie im Vorverkauf unter anderem im Stadthaus (Kulturbüro). Das Oddgeir Berg Trio ist eine junge, aufstrebende Jazz-Formation. Die beiden ersten Platten des Trios ließen aufhorchen. Musikalisch pflegen sie einen privaten, cinematischer Klang, der zum Versinken und Versenken einlädt. Unterschwellige Grooves, die Kopf und Körper zum Schwingen bringen. Die bittersüße Harmonik und das Schwebende in Oddgeir Bergs Klavierton.