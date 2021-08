Politik in Radevormwald : Neuer SPD-Kreisfraktionschef besucht Rade

Vor dem SPD-Büro am Markt (von links): Nahed Stark, Sven Lichtmann, Petra Pfeiffer, Annette Verhees, Tobias Schneider, vorne Mitte Heidrun Schmeis-Noack, rechts Dietmar Stark. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Sven Lichtmann aus Gummersbach ist Nachfolger des überraschend verstorbenen Ralf Wurth. Der 30-Jährige stattete der Bergstadt einen Besuch ab.

Es war nicht sein erster Abstecher nach Radevormwald, doch in seinem neuen Amt als Fraktionsvorsitzender der SPD im Oberbergischen Kreis hat Sven Lichtmann am Freitag der Bergstadt seinen ersten Besuch abgestattet. Und er war nicht alleine angereist, sondern wurde begleitet von Fraktionsvorstandsmitglied Heidrun Schmeis-Noack und Kreistagsmitglied Tobias Schneider, der zugleich stellvertretender Landrat ist. Nahed Stark, ebenfalls im Fraktionsvorstand der Kreis-SPD, hatte als Radevormwalderin einen deutlich kürzeren Weg ins SPD-Büro am Markt. Denn Lichtmann kommt aus Gummersbach, Schmeis-Noack aus Nümbrecht und Schneider gar aus Morsbach, der südlichsten Kommune im Kreis. Da war es kein Wunder, dass beim Gespräch in Radevormwald auch das Thema Mobilität eine wichtige Rolle spielte.

Für die Gäste aus dem Mittel- und dem Südkreis gab es nach der Runde im SPD-Büro noch weiteres Programm: Der Mittagstisch im Haus Hürxthal wurde besucht, ein Gespräch mit Bürgermeister Johannes Mans war vereinbart worden und nachmittags ging es dann zum Museum für Asiatische Kunst.

Dass die Fraktionsspitze im Kreistag neu besetzt wurde, liegt an einem traurigen Ereignis: Der langjährige Vorsitzende der Sozialdemokraten in dem Gremium, Ralf Wurth, war jüngst überraschend gestorben. Damit die Fraktion wegen wichtiger anstehender Entscheidungen handlungsfähig war, wurde der 30-jährige Doktorand Sven Lichtmann zunächst zum kommissarischen Vorsitzenden bestimmt, inzwischen im Amt bestätigt. In den kommenden Wochen werden er und seine Genossinnen und Genossen sich natürlich hauptsächlich im Wahlkampf engagieren, doch darüber hinaus ist bereits geplant, neue Strategien für die Zusammenarbeit der SPD-Mitglieder im großen oberbergischen Flächenkreis zu definieren. „Wir möchten klare Handlungsempfehlungen entwickeln“, sagt der neue Fraktionschef.

An Themen, das machten Lichtmann und die anderen Vorstandsmitglieder deutlich, fehlt es nicht. So positionieren sich die Sozialdemokraten gegen den ihrer Meinung nach zu üppigen Neubau des Kreishauses. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie effizient ein dezentrales Arbeiten sein könne. Was die Mobilität im Kreis angeht, so setzen Lichtmann und seine Mitstreiter/innen auf die neue Geschäftsführerin der OVAG, die übrigens Sozialdemokratin sei.