Konzert in Alpen: Nirvana und Coldplay mit Violoncello und Piano

Alpen Der Violoncellist Daniel Sorour und der Pianist Clemens Kröger waren im Foyer des Alpener Rathauses zu Gast und präsentierten eine Mischung aus moderner Popmusik und klassischen Stücken.

Angezupft und dann belebend per Bogen und den Saiten ausgeschmückt, interpretierte das Duo dann mit Manuel de Fallas „Danza del fuego“ eine Art „archaischen Zigeunertanz“ in einer Höhle. Danach schien zum ersten mal die popmelodische Seite mit Queens Ballade „Love of my life“ und dem Rocker „Don’t stop me now“ hervor. Die Ballade geriet etwas zu schnell, ihr fehlte das Liebevoll-Getragene und Pathetische des Originals. Sehr schön im Klang, mit viel Feuer und rhythmischem Fußstapfen und Klatschen als überraschender Übergang kam der Rocksong daher.