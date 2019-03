Natur in Rheinberg: Orsoy will Familie Adebar ein Nest bauen

ORSOY Die Initiative „Storchennest“ sucht Unterstützer für ihr Projekt Nisthilfen – finanzieller, aber auch handwerklicher Art.

Meister Adebar hat den Niederrhein längst wieder lieb gewonnen. Bereits seit Jahren gehören Weißstörche auch zum idyllischen Bild in und um Orsoy in den Auen von Väterchen Rhein. Ein Symbol für eine weitgehend intakte Natur. Daran haben viele Menschen ihre Freude. Gegenüber in den Walsumer Rheinauen finden sich Nistplätze, und auch auf dem Kamin am Krauthaus Heesenhof zieht ein klapperndes Storchenpaar seinen Nachwuchs groß. Das Nahrungsangebot für die Langschnäbel ist hier in der Regel reichhaltig.