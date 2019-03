Musical-Frauen : Eine Sängerin brachte viele Frauen aus Musicals zum Klingen

Musical-Sängerin Marie-Anjes Lumpp und Pianist Joachim Jezewski begeisterten das Publikum im Budberger Bürgerhaus. Foto: Veranstalter

Budberg Besonderer Konzertabend füllte das Budberger Bürgerhaus. Einige Fans der Darstellerin Marie-Anjes Lumpp reisten gar aus dem Münsterland an den Rhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard van Hüüt

Das Bürgerhaus in Budberg ist eine gute Adresse für besondere kulturelle Veranstaltungen ist. So eine war der Auftritt der Sängerin Marie-Anjes Lumpp. Nachdem im Januar die Enni Night of the Bands hier Station gemacht und der Barbershop Blend Chor sich im Februar vor großem Publikum präsentiert hatte, lockten Lumpp und ihr Pianist Joachim Jezewski am Samstag eine zahlreiche Gäste in den gepflegten Saal des Bürgerhauses.

Das Motto „Somewhere over the Rainbow“ versprach Titel mit Balsam-Effekt für die Seele. Und der Abend erfüllte diese Erwartung. Mit bekannten Melodien, die Lumpp informativ anmoderierte, nahm das Künstlerpaar seine Gäste mit auf eine Reise durch die Geschichte des Musicals. Bei der Auswahl der Titel hatte die Sängerin ein Ziel verfolgt: Die Zuhörer sollten Schicksale von Frauen in zentrale Rollen von Musicals der zurückliegenden Jahrzehnte hautnah erleben können. Von „Cabaret“ bis zu „Mamma Mia“ sang die Musikerin Teile aus beliebten Musicals, wobei sie den präsentieren Charakteren gekonnt Leben einhauchte.

Um 20 Uhr ließ ein heller Klang die erwartungsfrohen Gäste so aufhorchen, dass sie gebannt zur Bühne schauten. Hier hatte sich der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Dr. Peter Houcken, ans Mikrophon begeben, um die zahlreichen Gäste zu einem außergewöhnlichen Abend zu begrüßen. Die im dezenten schwarzen einteiligen Anzug gekleidete Musical-Darstellerin, die aus Musicals wie „Kiss me Kate“ und „Das Wunder von Bern“ bekannt ist, verlieh der nur karg dekorierten Bühne eine eindrucksvolle Fülle. Gespannt verfolgte das Publikum jede grazile Bewegung der zierlichen jungen Frau.

„Wir haben uns eine nicht nur bezaubernde, sondern verzaubernde Künstlerin ins Haus geholt“, sagte Houcken und brachte dabei nicht nur die klare, frische und berührende Stimme, sondern auch ihre zauberhafte Mimik und Gestik ins Spiel. Lumpps Ausbildung zur Musical-Darstellerin an der Essener Folkwang-Hochschule hatte die Xantener Stiftsgymnasiastin Ronja Moser (17) neugierig gemacht. „ Ich habe großes Interesse an einer Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Tanz. Deshalb war mir das Konzerts der Künstlerin, die an einer der besten deutschen Hochschulen ausgebildet worden ist, nicht entgehen lassen“, sagte sie begeistert.