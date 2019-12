Katholische Kirchengemeinde : Die Sternfahrer kommen

Die Sternsinger bereiten sich auf ihren Dienst vor. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Der Nachmittag im Pfarrheim St. Anna dient als Auftakt für die Sternsinger-Aktion.

Am Freitag, 13. Dezember, kommen die Sternfahrer nach Rheinberg, um über ihre Entdeckungen und das diesjährige Thema „Frieden! Im Libanon und weltweit“ zu informieren. Dies geschieht mit Aktionen, Singen, Spielen und einem Film.

Die Sternfahrer werden um 16.30 Uhr im großen Pfarrsaal des St.-Anna-Pfarrheims erwartet. Bis gegen 18.30 Uhr werden die jungen Leute zu Gast sein, bevor sie sich zum nächsten Ort aufmachen. Kinder helfen Kindern – mit der Sternsinger-Aktion geben Kinder ein lebendiges Beispiel der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Aus vielen kleinen Gaben wird eine große Hilfe für Kinder in Not. Dies geschieht konkret in den verschiedenen Gemeinden. Darum werden die weiteren Vorbereitungstreffen wie auch die Durchführung in den Ortsteilen erfolgen.

Diese sind in St. Evermarus, Borth/Wallach und St. Mariä-Himmelfahrt, Ossenberg: Ein Vortreffen wird am Freitag, 27. Dezember in St. Evermarus stattfinden. Die Aussendung erfolgt dann am 4. Januar um 9.30 Uhr. Im Anschluss werden die Spenden gesammelt und der Segen in die Gemeinden gebracht. Am Sonntag, 5. Januar, werden die Sternsinger um 11 Uhr in die Evermarus-Kirche zur Messfeier kommen.

In St. Anna findet das Einkleiden und die Gruppenbildung am Sonntag, 29. Dezember, nach der 11.30-Uhr-Messfeier, statt. Am Freitag, 3. Januar, ist dann die Aussendung um 9.30 Uhr in der Annakirche. Danach wird am Freitag und Samstag der Segen gebracht und die Spenden werden gesammelt. Der Abschlussgottesdienst ist am Sonntag, 5. Januar um 11.30 Uhr.

St. Peter lädt die Teilnehmer zu einem zusätzlichen Vortreffen für Sonntag, 15. Dezember, nach der 10-Uhr-Messe ein. Am Freitag, 3. Januar, ist um 11 Uhr das Einkleiden und die Gruppeneinteilung. Am Sonntag, 5. Januar, beginnt um 10 Uhr der Aussendungsgottesdienst. Anschließend ziehen die Jungen und Mädchen durch die Gemeinde.

Die St.-Marien-Gemeinde in Budberg lädt zum Einkleiden für Donnerstag, 2. Januar, um 17 Uhr ins Pfarrheim. Die Aussendung ist am Samstag, 4. Januar, um 9.30 Uhr. Durch die Straßen ziehen die Sternsinger am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Januar, nach dem Gottesdienst, der um 9.15 Uhr beginnt.

Die Orsoyer Nikolaus-Gemeinde lädt zur Aussendungsfeier für Montag, 30. Dezember, um 10 Uhr in die Kirche ein. Die Kinder und Jugendlichen ziehen dann zum Jahresanfang durch die Gemeinde, um zum Abschluss am Samstag, 11. Januar, um 18 Uhr in den Abendgottesdienst zu kommen. Anschließend wird zum Imbiss geladen.