Feuerwehr Alpen : Neuer Chef für Löschgruppe Veen

Alpen Christof Kühnen übergibt nach elf Jahren an seinen Nachfolger Martin Landscheidt. Zudem blickten die Veener Kameraden bei ihrer Hauptversammlung auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück.

Neben den aktiven Kameraden der Löschgruppe und zwei Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung begrüßte Löschgruppenführer Christof Kühnen auch Alpens Feuerwehrchef Michael Hartjes sowie dessen Stellvertreter Frank Coenen und Ordnungsamtsleiter Ludger. Die Wehrleute blickten in geselliger Runde auf ein Jahr mit insgesamt 34 Einsätzen zurück, die sich in 15 Brandeinsätze, 16 technische Hilfeleistungen und drei sonstige Einsätze aufteilten. Elfmal unterstützte die Löschgruppe Veen zudem die Nachbarwehren, vor allem in Xanten-Birten. Besonders in Erinnerung blieben den Kameraden mehrere große Flächenbrände, Unglücke mit Regionalzügen und ein Großbrand eines Futtermittelbetriebes in Kamp-Lintfort.