Sprachschule : Bonfire Night in Budberg gefeiert

Rheinberg (RP) Mit knapp 50 Kunden und Gästen feierte die Budberger Englisch-Sprachschule Mortimer English Club die Bonfire Night. Bereits zum fünften Mal fand das sehr beliebte Event statt. Bei stimmungsvoller Beleuchtung, Lagerfeuer, Glühwein und Snack-Buffet wurde es mit zunehmender Gästezahl immer gemütlicher.

Inhaberin Sylvia Paulweber erklärte die Hintergründe der Bonfire Night, die in Großbritannien jährlich am 5. November mit Fackelumzügen und Feuerwerken begangen wird. Man erinnert damit an den von Guy Fawkes und seinen Anhängern geplanten, jedoch vereitelten, Sprengstoffanschlag auf das britische Parlament im Jahr 1605. „Wir möchten unseren Schülern und Kunden neben der englischen Sprache gerne auch britische Traditionenen näherbringen. Dass das Event so gut ankommt, freut uns sehr.“