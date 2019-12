Autobahnausfahrt Alpen : A 57-Anschlussstelle Alpen bleibt weiter gesperrt

Alpen Die Ausfahrt Alpen der A 57 ist vermutlich noch bis Weihnachten werktags tagsüber weiter gesperrt.

Für diese und kommende Woche ist auf der A 57 die Anschlussstelle Alpen in Fahrtrichtung Niederlande an Werktagen wieder gesperrt – tagsüber jeweils von 5.30 Uhr bis 15 Uhr. Freitags nur bis 12 Uhr. Witterungsbedingt können sich Verzögerungen und Verschiebungen ergeben, teilte Straßen NRW jetzt auf Anfrage mit. Dem fließenden Verkehr bleibt zum Passieren der Baustelle der in die Gegenspur übergeleitete Fahrstreifen. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Sonsbeck ist ausgeschildert.