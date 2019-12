Konzert : Viel Applaus für winterliche Grüße aus St. Petersburg

Das Ensemble St. Petersburg beim Auftritt in der Rheinberger Stadthalle. Foto: Klaus Vogel

Rheinberg Das Ensemble St. Petersburg gastierte auf Einladung der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg in der voll besetzten Stadthalle.

In einem vorweihnachtlichen Konzert unter dem Motto „L’Inverno – Der Winter“ gastierte das Ensemble St. Petersburg auf Einladung der Musikalischen Gesellschaft in der voll besetzen Stadthalle. Die wechselnde Zusammensetzung des Ensembles mit Flöte (Rustem Sakhabiev), Violine (Raisa Ulumbekova), Violine (Ekaterina Baranova), Viola (Tatyana Laguta), Violoncello (Vladislav Trukhan) und Kontrabass (Vladimir Shubin) eröffnete dem erwartungsfrohen Publikum einen frischen Zugang zu den klassischen Kompositionen von Boccherini, Vivaldi, Mozart und Tschaikowsky.

„Winter, das sind lange Nächte und stimmungsvolle Spaziergänge in den Abendstunden“, hieß es im Programm zu Luigi Boccherinis „Musica notturna delle strade di Madrid“. Klangmalerisch, südlich amourös und fantasievoll lud das Sextett zu einem Gang durch die nächtlichen Gassen ein und machte mit Anklängen von musikalischem Realismus den Einfluss des Flamencos, der Volksmusik und stilisierter Rustikalität deutlich. Viel Pizzicato, mitreißende rhythmische sowie kontrastreiche und markige Gesten wurden von den Musikern mit Mut zum Risiko und mit ganzer Kraft gespielt. „Winter, das sind wirbelnde Schneeflocken, klirrende Kälte, aber auch Geborgenheit in der Wärme des Kamins“, so war es im Winter aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi zu hören. Mit einem dissonanten Staccato-Septakkord begann das Stück und erzeugte sofort eine charakteristisch kältestarrende, zitternde Atmosphäre.