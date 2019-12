Lesung im To Hoop : Hatice Akyüns Leben zwischen zwei Welten

Rheinberg Die Duisburger Autorin Hatice Akyün las im Alpsrayer To Hoop in intimer Runde aus ihren Büchern.

Damit habe man der heutigen Generation den Boden bereitet: „Die Generation von heute sagt selbstbewusst: „Wir wollen ein Stück vom Kuchen abhaben.“ Als sie vor 16 Jahren mit dem Schreiben anfing, sei es ihr wichtig gewesen, neben den Berichten über „Zwangsverheiratung und kriminelle Mafia“ darzustellen, dass es in Migrantenfamilie auch „normale Menschen mit einem Alltag in Deutschland“ gebe. Dafür wurde sie 2009 mit dem „Duisburger Preis für Toleranz und Zivoilcourage“ ausgezeichnet.

Wie sich der Lebensalltag aus ihrer Sicht dargestellt hat, beschrieb sie vor einem Dutzend Zuhörern in sehr entspannt-unterhaltsamer Form bei ihrer Lesung im „To Hoop“ in Alpsray. Zwei Stunden lang las sie Auszüge aus ihrem auch verfilmten Werk „Einmal Hans mit scharfer Soße“, aus „Ali zum Dessert“, in der sie über ihr deutsch-türkisches Leben als Mutter schreibt, dem dritten Buch „Ich küss dich, Kismet“ (es handelt von ihrem Versuch der Auswanderung in die Türkei), und aus der Kolumnensammlung „Verfluchte anatolische Bergziegenkacke“.