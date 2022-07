Leichtathletik : Anna-Lena Berninger sammelt DM-Erfahrungen

Anna-Lena Berninger vom TuS Xanten war bei der Jugend-DM in Ulm im Kurzsprint dabei. Foto: Wolfgang Birkenstock

Xanten Die 17-jährige Mehrkämpferin des TuS Xanten schied bei den nationalen Jugend-Titelkämpfen in Ulm über 100 und 200 Meter im Vorlauf aus. Am nächsten Sonntag steht schon der nächste DM-Start an.

Ein bisschen enttäuscht war sie schon nach ihren beiden Auftritten bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Ulm. Doch auf der Rückfahrt an den Niederrhein war Anna-Lena Berninger, 17-jährige Leichtathletin des TuS Xanten, schon wieder guter Dinge. Am nächsten Wochenende bei der U23-DM in Wattenscheid will sie schneller laufen.

In Ulm ging Berninger in der U20-Altersklasse über 100 und 200 Meter in den Startblock – und schied jeweils in den Vorläufen aus. „Es hat diesmal der Pfeffer gefehlt“, sagte Trainer Werner Speckert. „Motivation und Ehrgeiz waren da“, ergänzte die Sprinterin, für die’s erst die zweiten nationalen Titelkämpfe im Nachwuchsbereich waren. „Bei so einer großen Meisterschaft ist die Anspannung ganz anders. Auch die Rahmenbedingungen sind nicht mit denen bei einem Sportfest zu vergleichen Und die Konkurrenz läuft zudem in einer anderen Dimension. Der Endlauf war auch nie unser Ziel gewesen“, so Speckert. Vielmehr habe seine Athletin „als jüngerer Jahrgang“ wieder wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Die Bortherin wollte vor großer Kulisse neue Bestzeiten erlaufen. Das hat nicht geklappt. Im fünften Vorlauf über 100 Meter wurde sie Siebte in 12,54 Sekunden. Über 200 Meter, ihrer Paradestrecke, landete die Mehrkämpferin im zweiten Vorlauf auf dem sechsten Rang in 25,55 Sekunden. Speckert: „Die Zeiten waren für Anna-Lena gar nicht so schlecht. Noch in diesem Jahr ist mit ihrem Ehrgeiz eine Zeit von knapp unter 25 Sekunden möglich.“ Derzeit steht ihre Bestmarke bei 25,10 Sekunden.