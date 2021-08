Konzert im Biergarten in Alpsray : Blue Again bringen Soul ins To Hoop

Blue Again bringen Soul ins To Hoop

Rheinberg-Alpsray Die bekannte Blues- und Soul-Band gastiert am Freitagabend im Biergarten des Lokals in Alpsray. Der Eintritt ist frei, aber Platzreservierungen sind erforderlich.

Am Freitag, 20 August, gibt es wieder Live-Musik im To Hoop in Alpsray, Alpsrayer Straße. Die Band Blue Again spielt umsonst und draußen im Biergarten mit der neuen Bühne. Um 19 Uhr geht es los. Weil das To Hoop coronabedingt nur eine begrenzte Zuschauerzahl einlassen darf, wird um Sitzplatzreservierungen unter Telefon 0163 7452042 oder per Mail unter info@to-hoop.de gebeten. Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Initiative der Bundesregierung „Neustart Kultur“.