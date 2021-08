Impf-Aktionen im Kreis Wesel : Kreis will an Berufskollegs, Gymnasien und Gesamtschulen impfen

Der Kreis Wesel plant weitere Impfaktionen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Kreis Wesel Auch für die Ersatz-Kirmes „MoFun“ stehen die Chancen auf eine begleitende Impfaktion am Rande des umzäunten Festplatzes gut. Neben den Impfungen in den Zentren in Wesel und Moers, die nach jetzigem Stand Ende September schließen, geht die mobile Impf-Tour durch alle 13 Kommunen im Kreis weiter.

Der Kreis Wesel plant mobile Impftermine flächendeckend an fast allen Berufskollegs unter Einbeziehung der allgemeinbildenden Schulen mit einer Oberstufe, also der Gymnasien und Gesamtschulen. Das hat die Verwaltung am Dienstag auf Nachfrage mitgeteilt. Nach Ende der Schulferien werde nun, gemeinsam mit den Schulen, eine entsprechende Logistik aufgebaut, heißt es. Sobald die Termine und die anderen organisatorischen Details stünden, werde der Kreis umfassend darüber informieren.

Neben den Impfungen in den Zentren in Wesel und Moers, die nach jetzigem Stand Ende September schließen, geht die mobile Impf-Tour durch alle 13 Kommunen im Kreis weiter. Dort, wo das Impfmobil hält, können sich Bürger ohne Anmeldung vormittags gegen Covid-19 impfen lassen. Zeitgleich wird im Hintergrund nach weiteren – neuen – Wegen und Methoden gesucht, um die Bürgerinnen und Bürger zu den Schutzimpfungen zu bewegen.

Wie berichtet werden auch Veranstaltungen in die Überlegungen des Kreises mit einbezogen. Von der Idee, beim Eselrock-Festival, das an diesem Wochenende in Wesel stattfindet, Corona-Schutzimpfungen anzubieten, nahm die Verwaltung in der vergangenen Woche Abstand. „Aus medizinischer Sicht sollen mobile Impftermine nicht an Orten geplant werden, an denen Alkohol ausgeschenkt wird und keine ausreichende Regeneration nach der Impfung gewährleistet werden kann“, sagte eine Sprecherin. Nach Rücksprache mit dem Veranstalter habe der Kreis deshalb „eine Impfaktion auf dem Festival-Gelände verworfen“.