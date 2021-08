Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Dreijähriges Kind aus Auto befreit

Rheinberg Ein dreijähriges Kind saß in einem Auto fest. Die Mutter hatte den Schlüssel stecken lassen und die Tür versehentlich verriegelt. Die Feuerwehr half, das Kind habe hervorragend mitgemacht, hieß es,

Rheinberg An der Annastraße in Rheinberg hat die Feuerwehr ein dreijähriges Kind aus einem Auto befreit. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe sich der Vorfall am frühen Montagabend gegen 17.30 Uhr ereignet. Die Mutter habe den Autoschlüssel im Schloss stecken lassen, die Tür von außen zugeschlagen und das Auto dabei abgesperrt. Da das Kind im Kindersitz angeschnallt war, habe es nicht die Verriegelung von innen lösen können. In Absprache mit der Mutter sei entschieden worden, eine kleine Scheibe des Autos einzuschlagen. So konnte das Kind abgeschnallt werden und den Feuerwehrleuten anschließend den Schlüssel anreichen. Das Kind habe hervorragend mit der Feuerwehr kooperiert, sagte Feuerwehrchef Sebastian Schriewer. Es kam unversehrt zu seiner Mutter zurück.