Session in Vierbaum : Am Donnerstag wird der Adler wieder zum Jazz-Club

Bei der ersten Jazz-Session im Schwarzen Adler (v.l.): Volker Hülsewiesche (gt), Michael Lindner (b), Thomas Klecha (dr) Boris Hußmann (sax) und Lothar Jany (p). Foto: Uwe Plien

Vierbaum Am Donnerstag, 19. August, findet nach langer Pause wieder eine Jazz-Session im Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96 statt. Die erste und bisher einzige Jazz-Session im Adler fand Mitte September vergangenen Jahres statt.

