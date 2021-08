Konzertreihe in Kamp-Lintfort : Höfe öffnen ihre Pforten für die Musik

Kamp-Lintfort Im Rahmen des Kultursommers „Wir4-Kultur“ finden ab Samstag, 28. August, die „Höfekonzerte 21“ statt. Los geht es auf dem Biolandhof Frohnenbruch. Neun Höfe von Moers bis Rheinberg bieten den Musikern eine Bühne.

Für Montag, 30. August, ist ein weiteres Höfekonzert in der Kloster- und Hochschulstadt geplant. Dann gastieren die „Madeleines“ (Leonhard Huhn, Frank Gratkowski, Carl Ludwig Hübsch und Dominik Mahnik) beim Bierbrauer und Mälzer Johannes Lehmbrock auf dem Geilingshof in Saalhoff. „Bis heute ist die Kultur des ländlichen Raumes mit seiner handwerklichen und landwirtschaftlichen Vergangenheit prägend“, erläutert Initiator Rüdiger Eichholtz die Idee zu den Höfekonzerten. „Sie brachte prächtige Höfe und prägende Lebenswelten hervor, die dieses neue Format inszenieren möchte.“ Erste Erfahrungen mit diesem Format sammelte der Moerser Kulturmacher bereits 2020, als Kultur fast ausschließlich im Freien stattfinden konnte. „Es war eine sehr schöne Atmosphäre, die die Klänge an diesen besonderen Orten geschaffen haben.“ In diesem Jahr führen die Höfekonzerte zum Middeldorfhof in Pelden/Rheinberg, zum Weyershof und zum Forsterhof in Neukirchen-Vluyn, zum Weber’s Hof in Moers, zum Bröckinghof in Rheinberg und zur Pastoratwiese in Budberg. Die Reihe endet auf dem Hof Ueltgesforth/Krauthaus in Moers. „Wir haben uns bereits im vergangenen Jahr beteiligt. Es hat großen Spaß gemacht“, sagt Maren Ueltgesforth, die ihren Hof wieder gerne für ein Konzert zur Verfügung stellt. „Ich mag die Jazz-Musik. Es war damals ein rundum gelungener Abend“, betonte sie in einem Pressegespräch am Dienstag. An der Vinngrabenstraße 46 gastiert am Sonntag, 5. September, das Vokalorchester NRW. Der Ueltgesforth-Hof bietet an diesem Abend 17 Vokalisten aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland, die mit ihren Stimmen experimentieren, eine große Open-air-Bühne.