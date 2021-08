Acoustic Plaza am Hafen Xanten : Entspannte Klänge zum Sonnenuntergang

Liedermacher Chucky eröffnet das Live-Konzert am Hafen Xanten. Foto: FZX

Xanten Beim sechsten Live-Konzert Acoustic Plaza am Hafen Xanten sorgen Liedermacher Chucky, Soul-Größe Nadine Sole und die JIP Band für Urlaubsstimmung. So eingängig die Melodien, so tiefgründig sind die Botschaften.

Man nehme außergewöhnliche Akustik-Acts, die ihre eigenen Songs mit Herzblut an der Xantener Südsee darbieten, den Sonnenuntergang als Bühnenbild und ein entspanntes Publikum, welches die Urlaubsstimmung an der Promenade des Hafens Xanten genießt. Das Ganze heißt dann Acoustic Plaza, wird von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert und findet im Rahmen des Open-Air-Sommers des Freizeitzentrums Xanten (FZX) am Freitag, 13. August, von 19 bis 22 Uhr statt.

Das sympathische Festival für handgemachte Musik startet mit Liedermacher Chucky in den Abend. Mittendrin in tiefsinniger Melancholie, gleichzeitiger ausdrucksstarker Freude an vergangene Momente erinnernd, sieht sich Chucky nicht nur den Bestrebungen seelischen Vergnügens verpflichtet, sondern setzt auch Statements: gegen Rassismus und Nationalismus, gegen sexistische Begleiterscheinungen.

Nadine Sole bringt Soul auf die Bühne. Foto: FZX

Soul pur bringt Nadine Sole auf die Bühne. Sie singt mit „Wumms“ von einer besseren Welt, in der Nettigkeit keine Schwäche, Anderssein normal und Liebe die einzig wahre Superkraft ist. Ihre Songs wandeln dabei zwischen Selbstreflexion und Wunschgedanken, Lobpreisungen des Moments und Reisen in die Vergangenheit. Neben ihrer Stimme will sie mit Schlagzeug, Ukulele und Klavier begeistern. Wie das klingt? Nach Tiefgang mit Soul.

Den mitreißenden und emotionalen Abschluss des Konzerts gibt die JIP Band. Foto: FZX

Indie Rock, Pop, Folk – die Bandbreite des Singer- und Songwriter-Projekts JIP Band von Jörg Klotzbach aus Sonsbeck ist riesig. Klotzbach selbst ist mit Gitarre, Gesang und Cajon gestartet. Nach 30 Jahren Erfahrung in Bands und mit musikalischen Projekten, ist JIP sein Medium, um seine Songs zu kommunizieren. Und das auch gerne etwas außergewöhnlich – in Kirchen genauso wie auf Punkfestivals, als Straßenmusiker in Shanghai oder in einem Pub in Pekin. Seit dem Sommer 2020 ist die Band komplett mit Joey Soleil (Geige, Gesang). Unterschiedlichste Einflüsse und musikalische Werdegänge verbinden sich zu einem inspirierenden Ganzen und machen Gigs der JIP Band mitreißend und emotional.

Leider wird „Der Ole und Band“ nicht – wie auf Plakaten und anderen Veröffentlichungen bereits angekündigt – auftreten können. Krankheitsbedingt musste sein Auftritt in Xanten kurzfristig abgesagt werden. Doch auch mit diesen drei Music-Acts bietet das inzwischen sechste Acoustic Plaza wieder eine außergewöhnliche musikalische Mischung.

Der Eintritt ist frei, allerdings besteht aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen die Verpflichtung nachzuweisen, dass man entweder vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet wurde. Die Künstler hoffen auf eine Spende.

(beaw)